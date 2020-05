Weggestuurd stel Temptation Island verwacht eerste kindje

Het koppel deed aan het meest recente seizoen van Temptation Island mee omdat Gianni wat te bewijzen had: in het begin van hun relatie zette hij namelijk de bloemetjes buiten, waardoor Melissa wantrouwend is geworden. Het avontuur was echter van korte duur voor het stel, toen ze door de productie werden betrapt op het meesmokkelen van telefoons. Melissa vertelde namelijk in een van de scénes fluisterend aan deelneemster Roshina dat ze in haar koffer een mobieltje had verstopt. Het geheimpje was echter ook te horen op afluisterapparatuur in de kamers, waardoor Melissa en Gianni op het matje werden geroepen en moesten vertrekken.



Inmiddels lijkt het beter te gaan dan ooit tussen de twee. Melissa en Gianni kondigden vandaag aan hun eerste kindje te verwachten. Op de foto die Gianni op Instagram deelt is te zien hoe hij zijn vriendin kust, terwijl zij een echo in haar handen vasthoudt. Ook is er een rompertje te zien met de tekst bonjour daarop afgedrukt. De komst van de kleine spruit is op 7 december 2020 uitgerekend.



Het babynieuws kan op veel felicitaties rekenen. Ook andere Temptation Island-deelnemers reageren verheugd op het bericht van Melissa en Gianni.