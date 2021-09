Weigerartiesten willen niet naar Jinek: ‘Ze waren bang voor reacties achteraf’

Dat maakte Eva Jinek bekend in haar programma. ,,Niemand wilde aanschuiven”, aldus de presentatrice. ,,De meest genoemde reden was dat ze bang waren voor reacties achteraf.” Grote namen die de afgelopen dagen naar voren traden omdat ze zeggen niey te geloven in het coronapasbeleid, zijn Jandino Asporaat, Douwe Bob, Hans Teeuwen en Fresku.

Kritiek

Deze weigerartiesten kregen onder meer veel kritiek van de Kunstenbond, een vakbond voor mensen in de culturele sector, dat zij met het aflasten van optredens ook theatertechnici, hun eigen crew en muzikanten duperen. Deze zitten ook al ruim anderhalf jaar thuis en zijn dolblij dat ze eindelijk weer kunnen werken. De band van Douwe Bob maakte dinsdag bekend om die reden te breken met de zanger. Jandino Asporaat wil niet zeggen of hij zijn crew compenseert voor het aflasten van de tour.

Aan tafel bij Jinek zaten wel zanger Tim Akkermans en cabaretier Sanne Wallis de Vries. Zij snappen de problemen die tegenstanders zien in de coronapas niet zo goed. ,,We proberen met zijn allen uit deze situatie te komen”, aldus Sanne Wallis de Vries. ,,Op dit moment is dit een oplossing. Mensen hebben de keuze te gaan of niet. Niet optreden is geen oplossing, dan gaat de hele cultuursector eraan. En denken die weigerartiesten ook aan de 85 procent van hun fans die wel willen komen?”