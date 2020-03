Weinstein van ziekenhuis naar gevangenis

Weinstein werd na de bijeenkomst waar hij schuldig werd bevonden onwel. De 67-jarige Weinstein klaagde over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben. Hij was op weg naar de gevangenis op Rikers Island in afwachting van zijn strafeis die op 11 maart wordt bekendgemaakt, maar ging in plaats daarvan naar het Bellevue-ziekenhuis dat een afdeling heeft waar gevangenen kunnen worden verzorgd.



Eind februari werd Weinstein schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting. De filmproducent riskeert 25 jaar celstraf. Weinstein werd vrijgesproken op de meest ernstige aanklacht: roofzuchtig seksuele mishandeling. Het gaat daarbij om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslange celstraf op staat. De gevallen producent stelt zelf enkel seks met wederzijdse instemming te hebben gehad.