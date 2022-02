Welcome to the Future 2022 is mogelijk laatste editie

‘Welcome to the Future heeft na veel overpeinzingen, in goed overleg met alle betrokken partijen, besloten dat dit het juiste moment is om het boek te sluiten’, meldt de organisatie van het festival, onderdeel van festivalorganisatie ID&T. ‘De ambities van WTTF en het natuur- en recreatiegebied zijn niet meer verenigbaar. WTTF heeft altijd progressie omarmd en hoe vreemd het ook mag klinken: daar hoort dit ook bij. We gaan na deze editie stoppen.’

Gert van Veen startte WTTF in 1993 als clubavond in poppodium Paradiso. In 2007 is de eerste editie van het festival. ‘Er is altijd ontzettend veel liefde in het festival gestopt’, zegt Van Veen. ‘En dat kregen we elk jaar ook terugbetaald in een fantastische festivaldag, met een zeer enthousiast publiek. Elke editie was de sfeer opnieuw geweldig. Ik ben ontzettend dankbaar dat we dat al die jaren met elkaar hebben kunnen beleven in Het Twiske.’