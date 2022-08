Welmoed Sijtsma presenteert nieuw programma bij WNL: de Bodyguard

De kandidaten krijgen een trainingsprogramma dat wordt geleid door Nico Raat en Malcolm Wynter die ruim dertig jaar in de persoonsbeveiliging werken in meeste brede zin. Raat ontwikkelde zich bij de politie, Malcolm bij de speciale eenheden van de marechaussee en politie. Ze opereren internationaal en beveiligen sterren als Lady Gaga en Martin Garrix. De twee verzorgen trainingen aan zowel overheids-als commerciële instanties en denken op topniveau mee over hoe de samenleving aan de alsmaar toenemende vraag aan persoonsbeveiliging tegemoet kan komen.

Baak snapt dat je bij WNL niet onmiddellijk denkt aan dergelijke programma’s. ,,Sinds 1 januari is WNL een volwaardige omroep en daar past ook een breder programma aanbod bij. Binnen onze omroep zijn er een paar dingen die we heel belangrijk vinden. Economie, politiek en ook veiligheid. Dit programma valt onder veiligheid. De ontwikkeling dat steeds meer mensen beveiligd moeten worden om wie ze zijn, wat ze doen of zeggen, is zeer zorgelijk. Er zijn gewoon steeds meer mensen nodig voor beveiliging. Daar draagt dit programma aan bij.”