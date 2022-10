Welmoed Sijtsma zoekt naar maker van haar neppornovideo in nieuw programma

Welmoed Sijtsma is vanaf november te zien in het programma Welmoed en de sexfakes . In het programma onderzoekt Sijtsma de wereld van deepfakeporno, waar zij zelf ook het slachtoffer van werd.

De journalist en presentator gaat in het nieuwe WNL-programma onder meer op zoek naar de maker van haar nepvideo. ,,Van alle nepfilms die online staan is 96 procent porno. En mijn video is er daar één van”, aldus Sijtsma. Het overkomt niet alleen bekende sterren, maar ook onbekende vrouwen worden steeds vaker geconfronteerd en soms zelfs gechanteerd met dergelijke video’s.

Eind augustus vertelde Sijtsma op deze site al dat ze ermee bezig was. ,,Ik kreeg via Instagram een filmpje doorgestuurd, waarin mijn hoofd op dat van een pornoactrice is gemonteerd. Net echt. Ik heb dat eerst gestruisvogeld, genegeerd. Tot ik toch verder ben gaan kijken. Ik kwam in een bizarre wereld terecht. BN’ers, internationale sterren, zo’n beetje iedereen heeft ermee te maken.”

Ingewikkeld

Ze kreeg bij WNL toestemming om er een docuserie over te maken. ,,Mijn ouders staan niet te springen. En het is ook ingewikkeld, want als we het nu bekend maken, kan het ook een gevaar zijn dat er mensen meer naar kijken. Maar moet je het dan negeren? Je hoofd wordt gewoon gestolen, dat is toch niet normaal? Ik wil laten zien dat het bestaat. Kijken of er iets aan te doen is en wat.”

Sijtsma onderzoekt dus wat je kunt doen als je identiteit wordt gestolen en spreekt met andere vrouwen die het overkwam, familie en vrienden over de impact. Het programma wordt vanaf 7 november dagelijks uitgezonden op NPO 3.

