Wendy en Erland hebben elkaar weer gevonden: ‘Wát een man ben jij’

Wendy en Erland trouwden in 2014 op het idyllische eiland Ibiza. Het stel leek jaren gelukkig met elkaar, tot begin dit jaar naar buiten kwam dat hun huwelijk op springen stond. De twee woonden zelfs ‘gezien de situatie’ regelmatig in verschillende huizen. Van Dijk en Galjaard bevestigden destijds aan deze site dat hun relatie inderdaad in zwaar weer verkeerde. ,,Het klopt. Ondanks dat gaan we gelukkig op een goede en positieve manier met elkaar om. In het belang van ons gezin maar ook vanwege de liefde en het respect die we nog steeds voor elkaar voelen", lieten ze toen weten.



Maar na regen komt zonneschijn, zo luidt het gezegde. Van Dijk en Galjaard hebben elkaar weer helemaal gevonden. Dat kan worden opgemaakt uit een bericht dat de presentatrice vandaag op sociale media deelt met haar fans. ‘De kus. Hier de generale repetitie in badkleding. Vandaag zijn we bijna 12 jaar samen en voor het ‘echie’ 5 jaar getrouwd. In voor- en tegenspoed', schrijft de 48-jarige blondine onder een kiekje waarop de twee elkaar zoenen. Ze vervolgt: ‘Liefste. Bedankt voor je unieke zijn en je onvoorwaardelijke liefde voor mij. Wát een man ben jij... Lucky me. Love you baby.’



Van Dijk en Galjaard (52) lieten langere tijd niks los over hun huwelijkscrisis. Wel waren er afgelopen maanden signalen dat het weer koek en ei zou zijn tussen de twee. Zo werden ze al vaker samen gespot en deelde Van Dijk in juni een foto van het concert van Marco Borsato in De Kuip. Op het kiekje waren Wendy, Erland en hun 8-jarige dochtertje Lizzy te zien.