Wendy en Martijn voor het eerst op pad voor The Voice Senior

In een filmpje op Instagram zegt Wendy dat ze net klaar is met opnamen voor The Voice Senior en dat ze de cameraploeg nu bij Martijn langs stuurt. Er verandert namelijk wel wat voor het presentatieduo bij de zestigplusvariant van de talentenjacht. Wendy en Martijn vangen de talenten niet alleen op in de studio, ze reizen voor het eerst ook stad en land af om de levensverhalen van zangers en zangeressen op leeftijd in hun eigen omgeving op te tekenen. ,,Zoals Jamai dat bij The voice deed'', zegt een woordvoerder van RTL.