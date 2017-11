Wendy oranje in The Voice? Kijk De rijdende rechter terug!

angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Die mr. John Reid. Ik geniet altijd al van die ironisch, beetje hautain twinkelende ogen van hem als hij weer een stelletje schreeuwende buren tegenover zich heeft. Ik verdenk hem ervan dat hij tijdens zo’n surrealistische hoorzitting over een illegale schutting of overhangende conifeer denkt: straks op de terugweg meteen Jean-Marc en Bastiaan bellen, want hier zitten minstens twintig nieuwe afleveringen Fokke en Sukke in.

Afgelopen dinsdagavond glommen zijn ogen echter zo hard, dat ik even bang was dat hij zijn gezicht niet langer in de plooi kon houden en luid schaterend over de grond zou gaan rollen. Het was dan ook een aflevering van de buitencategorie. Geloof me, wie hem niet gezien heeft, kan zichzelf geen beter sinterklaascadeau geven dan de uitzending opzoeken op NPO.nl. Zeker voor mensen met een herfstdip is het een aanrader.

Dat kwam niet door de juridische kwestie. Die was vanaf minuut één zo klaar als een klontje, ook voor wie geen meester in de rechten is. Buren Lebski hadden een camera opgehangen aan de gevel om de 850 beelden in hun mini-tuintje in de gaten te kunnen houden, maar gluurden daarmee ook tot in elke uithoek van het hof van buren Zwiers. Tja, dat mag niet natuurlijk. Maar de Lebski’s hadden op hun beurt ook een punt dat de schutting van Zwiers wel erg laag was.

Dat zeg ik, de zaak was bijzaak. Maar dan de hoofdrolspelers, daar durf je als tv-maker gewoon niet op te hopen. Het ene stel leek zo weggelopen uit een sketch van Draadstaal. Hoewel ik me ook voor kan stellen dat als Dennis van de Ven deze typetjes hadden voorgesteld aan Jeroen van Koningsbrugge die het idee resoluut terzijde had geschoven met het argument dat het wel geloofwaardig moet blijven. En het andere stel? Laat ik het zo zeggen: zij deden de huiskamerdiscussie over een al dan niet oranje Wendy van Dijk in The Voice danig verbleken.

En dan moet u zich voorstellen dat deze mensen in het Limburgs aan het kijven zijn, boos weglopen, met gevoel voor negentiende eeuwse dramatiek de bovenlip deppen met een zakdoekje en bovenal de term ‘kijken alsof je iemand wil verscheuren’ een nieuwe dimensie geven.