‘Wendy van Dijk bewijst met 'Cupido ofzo' wéér dat ze op haar retour is’

Laatstgenoemde presentatrice komt er in deze podcast sowieso bekaaid af: ‘Wendy van Dijk bewijst met het nieuwe programma ‘ Cupido ofzo’ wéér dat ze op haar retour is!’ ‘Als Leonie ter Braak dat programma alleen had gedaan, was het beter geweest.’

Verder is het radiohoekje terug van weggeweest met de 3FM-rel rond Timur Perlin en een niet-gesponsorde pluim voor Qmusic. Media-verslaggever Dennis Jansen is op een ‘snoepreisje’ naar Denemarken voor een reportage over BZV-boer Jan (Texel) en en passant wordt het weer in Duitsland, de NS Publieksprijs en de boerderij van Raven van Dorst ook nog even besproken.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.