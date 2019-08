Wendy van Dijk keert definitief terug met Hart in Aktie

In een video doet Wendy een oproep om mensen op te geven die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ,,We gaan mensen helpen die onze hulp hard nodig hebben. We willen proberen om echt het verschil te maken in hun leven. Dus, ken jij iemand die werkelijk waar alles geprobeerd heeft om het probleem zelf op te lossen, maar is dat niet gelukt? Mail dan naar Hart in Aktie.”



Wendy vertelt dat het haar idee was om de reeks weer terug op de buis te brengen. ,,Het is me altijd aan het hart gegaan. Het moet een soort Hart in Aktie 2.0 worden.” Ook geeft ze aan dat het mogelijk is dat er ook oude fragmenten worden gebruikt in de nieuwe serie.



Het programma was de afgelopen jaren nog regelmatig te zien op de zender nadat Wendy er in 2006 mee stopte. Natasja Froger, Leontine Borsato en Airen Mylene kropen alle drie in de rol van presentatrice.



Lees later deze week een uitgebreid interview met Wendy van Dijk op deze site.