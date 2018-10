Wennen aan Anouk: dag 3

Ollolai-deelnemer Diederik in elkaar geslagen in rivalise­rend dorpje

9 oktober De Bredase ondernemer Diederik Braet (36), die te zien was in het RTL4-programma Het Italiaanse Dorp: Ollolai, is vrijdag in elkaar geslagen door vijf Italianen. Diederik was in een nabijgelegen rivaliserend dorp van Ollolai toen het mis ging.