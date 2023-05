Wereldsterren rouwen om Tina Turner: ‘Ze was een rolmodel voor de hele wereld’

Oprah Winfrey noemt Tina Turner niet alleen een rolmodel voor zichzelf, maar voor de hele wereld. Op Instagram staat de presentatrice stil bij de dood van haar goede vriendin, die vaak te gast was in haar talkshow. Ook Beyoncé, Angela Bassett en Eros Ramazzotti rouwen om de overleden zangeres.

,,Ik begon als een fan van Tina Turner, daarna een totale groupie die haar van show tot show volgde over het land en uiteindelijk werden we echte vrienden”, herinnert Winfrey zich. ,,Ze is voor altijd een godin van rock ‘n’ roll die zoveel innerlijke kracht had die tijdens haar leven bleef groeien.”

De 69-jarige Winfrey vervolgt dat ze dankbaar is dat ze Tina Turner heeft leren kennen. ,,Ik ben een betere vrouw, een beter mens omdat onze wegen kruisten. Ze was inderdaad ‘simply the best”.

Geliefde koningin

Ook Beyoncé heeft gereageerd op de dood van Tina Turner. De zangeres plaatste op haar website een eerbetoon aan Turner, die woensdag op 83-jarige leeftijd overleed.

Op de voorpagina is een foto van Beyoncé en Turner samen te zien. Het gaat om een foto uit 2008, toen de zangeressen samen Proud Mary zongen tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Beyoncé noemde Turner in een begeleidend statement haar ‘geliefde koningin’ en voegde daaraan toe ‘eindeloos veel van haar te houden’.

Volgens Beyoncé was Turner een inspiratie en ze bedankte haar voor alles wat ze heeft betekend. ,,We hebben allemaal zoveel geluk gehad dat we getuige zijn geweest van je vriendelijkheid en mooie geest die voor altijd zal blijven.”

Haar muziek zal nog generaties lang blijven inspireren Mariah Carey

Eros Ramazzotti vindt dat met het overlijden van Tina Turner ‘een geweldige vrouw’ en ‘wereldwijd icoon’ is heengegaan. ,,Ik ben diep ontroerd door het nieuws”, schrijft de Italiaanse zanger op Instagram. Hij had in 1998 samen met Turner een grote hit met het nummer Cose Della Vita - Can’t Stop Thinking Of You.

Volgens Mariah Carey worden ‘de woorden legendarisch, iconisch, diva en superster te veel gebruikt en toch belichaamt Tina Turner ze allemaal en nog veel meer’, zo schrijft ze. De zangeres noemt haar ,,een ongelooflijke artiest, muzikant en pionier. Voor mij zal ze altijd een overlever en een inspiratie voor vrouwen zijn. Haar muziek zal nog generaties lang blijven inspireren. Rust zacht, koningin.”

Angela Bassett voelt zich vereerd dat ze Tina Turner heeft gekend. De Amerikaanse actrice, die de zangeres speelde in de film What’s Love Got to Do with It uit 1993, zal haar nooit vergeten. ,,Haar laatste woorden aan mij waren: ‘Je hebt me nooit na gedaan. In plaats daarvan reikte je diep in je ziel, vond je je innerlijke Tina en toonde je haar aan de wereld’. Ik zal deze woorden voor de rest van mijn dagen dicht bij mijn hart houden”, schrijft Bassett op Instagram. ,,Ik voel me nederig dat ik haar aan de wereld heb laten zien.”

