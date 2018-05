Wereldzangeres Floor Jansen (37) wordt moe van Nederlandse radio: 'Ik heb daar geen zin meer in'

Ze is internationaal bekend, maar vrijwel nooit op de Nederlandse radio te horen. Floor Jansen (37) uit het Brabantse Goirle, de frontvrouw van de wereldberoemde metalband Nightwish, is er ondertussen wel klaar mee. ,,Wanneer zie je mij in De Wereld Draait Door? En wanneer hoor je Nightwish op 3FM? Nooit.”

Zangeres Floor Jansen maakt sinds 2013 deel uit van Nightwish, een van oorsprong Finse metalband die wereldwijd in uitverkochte stadions speelt. Jansen is al de derde zangeres van de band die in 1996 werd opgericht.

Opmerkelijk

Haar sporen in de muziekindustrie heeft ze intussen wel verdiend. Jansen begon haar carrière bij de Nederlandse metalband After Forever, waarna ze later de frontvrouw werd van de symfonische metalgroep ReVamp. Ondanks dit indrukwekkende cv is Jansen relatief onbekend in Nederland.

Dat is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen, want gemeten naar plaatverkopen en optredens is Floor Jansen met afstand onze grootste zangeres. ,,Wanneer zie je mij in De Wereld Draait Door? En wanneer hoor je Nightwish op 3FM? Nooit”, vertelt ze in gesprek met de Volkskrant. ,,Ja, heel soms, als er iets echt bijzonders gebeurt of je krijgt een prijs of zo, dan mag je het weer eens komen uitleggen.”

'Geen zin meer in'

De vragen die ze dan krijgt van dj’s en journalisten frustreert haar ontzettend. ,,Dan krijg je vragen als: ‘Goh, wat is dat nu precies, die metal?’ En daarna krijg je te horen dat ze geen idee hadden dat het in het buitenland zo groot was. En dan denk ik: ja, jongens, hoe vaak moet ik het dan uitleggen? Ik heb daar geen zin meer in.”

Hoe kan het dat Jansen in landen als Mexico en Rusland op handen wordt gedragen, maar in eigen land zo ondergewaardeerd wordt? ,,Het is geen kwestie van smaak”, vertelt de Goirlese tegen de krant.

,,De fans zijn er in Nederland ook. Toen Nightwish in 2015 eens kon spelen in de Heineken Music Hall, was het meteen twee keer uitverkocht. Maar die interesse komt echt vanuit de fans zelf. Buiten de gemeenschap van de symfonische metal krijgen we geen poot aan de grond, omdat we geen media-aandacht krijgen.”

Jammer

Dat betreurt Jansen ten zeerste. ,,Ik vind het frustrerend dat niemand hier onze platen wil draaien. Gewoon jammer. In Nederland denkt men in genres. Onze muziek wordt ingedeeld bij de metal, klaar. En dat is een niche, daar zoekt iedereen het zelf maar uit.”