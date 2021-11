Werken met populaire popgroep Little Mix en MTV: Kayleigh (25) sleept jaar na afstuderen al droomklussen binnen

,,Het voelt als een droom. Is het wel echt dat ik dit mag doen?” Dat vraagt Kayleigh zich nog steeds af. Zelfs nu zij voor de tweede keer benadert werd door RCA, het recordlabel van Sony Music Entertainment waar de internationaal bekende popgroep Little Mix onder valt. In maart 2020 werd Kayleigh voor het eerst benaderd om de lyric video bij de single Break Up Song te maken. ,,Dat was de eerste single van Little Mix die uitkwam na een stille tijd van de popgroep. Die video ontplofte daardoor helemaal.”