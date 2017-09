Wes en Yo huren luxe villa van Nederlandse zakenman

Claudia de Breij ontdekt niet-Utrechtse voorouders

14:58 Claudia de Breij is in Utrecht geboren, woont er nog steeds maar heeft ook voorouders van buiten de Domstad. Dat blijkt uit het onderzoek van de NTR-serie Verborgen Verleden. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat zaterdag over de Utrechtse cabaretière.