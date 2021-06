Wes Madiko, zanger van wereldhit Alane, overleden op 57-jarige leeftijd

Madiko is overleden na een infectie die hij opliep in het ziekenhuis. De zanger lag al enkele dagen in coma. Hij werd geboren op 15 januari 1964.

Van zijn megahit Alane werden wereldwijd meer dan tien miljoen singles verkocht. Het nummer bleef acht weken bovenaan hitlijsten over de hele wereld staan. In 1997 was het nummer de op twee na best verkochte plaat. In 2020 werkte de zanger samen met Robin Schulz, die de hit in een nieuw jasje stak. Opnieuw werd het een hit.