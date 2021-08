Wesley (22) coacht Leontien van Moorsel in Car Wars: ‘Zelfs na uren oefenen bakte ze er niets van’

Of Van Moorsel, die het in het programma opneemt tegen Najib Amhali, Jamie Westland, René Froger, Herman den Blijker en Robert Doornbos, zich in latere afleveringen (elke vrijdagavond om 20.30 uur) nog weet te revancheren? Daar doet Van Helmond geen uitspraken over. Met een knipoog: ,,Er zijn nog vier afleveringen te gaan. En we willen het natuurlijk nog wel een béétje spannend houden.”