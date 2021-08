Wesley (22) coacht Leontien van Moorsel in tv-show Car Wars: 'Zelfs na uren oefenen, bakte ze er niets van’

Tv-presenta­tri­ce Eva (25), geboren zonder armen, als strijder op de foto: ‘Heb fucking leuk leven’

12:46 Ze vindt het ‘heel vet’ om te mogen figureren in een ‘levend’ schilderij in Amersfoort. BNNVara-presentatrice Eva Eikhout (25), geboren zonder armen en met korte benen, voelt zich vereerd dat ze, met nog vier andere figuranten, gevraagd is voor het bijzondere kunstwerk dat gisteren werd gemaakt in de Elleboogkerk.