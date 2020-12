Wibi Soerjadi mag kerstlied spelen bij Beau nadat M abrupt afzegde

Wibi plaatste vandaag op Instagram een tirade tegen de redactie van M . Deze had volgens de 50-jarige musicus toegezegd dat hij vanavond zijn liedje mocht komen spelen. Maar hij zou op het laatste moment op ‘arrogante en neerbuigende wijze’ zijn afgezegd. ‘Ik ben nog steeds verbijsterd over de wijze van handelen’, aldus Wibi hierover. ‘Ik ben teleurgesteld en voel me slecht behandeld. In mijn bijna veertigjarige carrière en ervaring met media heb ik dit nog nooit op deze manier meegemaakt.’

Hoofdredacteur van de talkshow Nico Arends liet in een reactie aan deze site weten te betreuren dat het zo is gelopen, maar benadrukt dat de pianist geen releasemoment van zijn liedje was beloofd. ,, Hij zou komen praten over lichtpuntjes in het afgelopen jaar”, aldus Arends. Het gesprek, dat zou eindigen met Wibi’s nieuwe kerstsingle Christmas Prelude, kwam echter te vervallen. Wibi wilde het nummer volgens Arends vervolgens niet inkorten. ,,We hebben elkaar daarin niet gevonden en toen geconcludeerd dat het niet door kon gaan.”