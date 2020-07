Wibi Soerjadi woont ondanks inbraak nog altijd prettig in Twente: ‘Maar het was een nare periode’

video Treiter­vlog­ger KeizerEnzo haalt woede op de hals van schoonma­ker: ‘Ben je gek geworden?’

10:07 De Arnhemse treitervlogger Remco Olde-Keizer, beter bekend als KeizerEnzo, heeft zich de woede op de hals gehaald van een schoonmaker. In een nieuwe video is te zien dat Olde-Keizer een schoonmaakmachine steelt in winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem.