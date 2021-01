WIDM-deelnemer Marije Knevel over haatreacties: ‘Dat gedrag is niet oké’

Ze wil ze wel aan de rest van de wereld tonen, legt Knevel uit. ‘Het is helaas zo normaal geworden en bereikt inmiddels ook Instagram', schrijft ze, eraan toevoegend dat Twitter ‘het echte afvoerputje’ is. ‘Dat ik zeg dat dit normaal is, is precies het probleem. Zoveel mensen en ook jonkies krijgen dit soort onzin over zich heen. Wat als ze iemand te pakken hebben die het - heel begrijpelijk - wel raakt? Dat mag en kan niet. Dat gedrag is niet oké.’