WIDM-Jamie: Ik raak niet zo ondersteboven van beroemdheid

In hoeverre leren we deze 28-jarige Amsterdammer een beetje kennen in het populairste spel van de Nederlandse televisie? Wie tegenover hem zit, ziet in elk geval snel dat hij zich geen drastisch ander karakter heeft aangemeten. Jamie Trenité ís die zelfverzekerde, welbespraakte en ietwat dominante jongen uit Wie is de Mol?. Eén brok energie ook.