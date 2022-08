Wie durft er na maandag nog te zeggen dat het geloof mild maakt en verbroedert?

Als er één tv-maker is met wie ik het regelmatig te doen heb, is het Bert van Leeuwen. Altijd vol goede moed bij de zoveelste gebrouilleerde familie aanbellen, zonder te weten in wat voor wespennest hij zich nu weer begeeft. Elke keer opnieuw met engelengeduld proberen om vaders en zonen en broers en zussen die om de kinderachtigste redenen al drie, vijf of zelfs tien jaar niet met elkaar spreken, nader tot elkaar te brengen. En dan dat zenuwslopende moment als het portier van de witte limousine opengaat. Zitten ze erin of niet? Ik mag toch hopen dat de productie Bert van te voren influistert of Toos dan wel Piet is ingestapt, anders zit die arme man doorlopend aan de bètablokkers.