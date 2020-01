Wie is de Mol? breekt uitgesteld kijkcijferrecord

Zelden wordt een programma in de week na uitzending zo vaak teruggekeken. Ook vorig jaar gebeurde dat regelmatig bij de uitzendingen van Wie is de mol? In februari keken eveneens een miljoen mensen de eerste aflevering van het tweede seizoen van De Luizenmoeder via uitgesteld kijken terug. Het totaal kwam daarmee op 5,1 miljoen kijkers.

Jaike Belfort

Het grote graven is dus weer begonnen. Molloot Gudo Tienhooven deelt in Gudo Graaft elk weekend zijn bevindingen over Wie is de Mol?. Hij praat je bij over complotten, vreemde acties en de laatste theorieën. Volgens de verslaggever is met name Jaike Belfort iemand om scherp in de gaten houden.