Wie is de Mol?-deelnemers blijven opnieuw stil op social media, maar zijn wel gespot

In 2014 vroeg social media-analist Jaap van Zessen zich voor het eerst af hoe de deelnemers van Wie is de Mol? omgingen met social media tijdens de opnames van het programma. Het spel is een afvalrace die in drieënhalve week wordt opgenomen buiten Nederland en afvallers worden eerder terug naar huis gestuurd. Zo bleek in 2014 uit een social media analyse dat sommige deelnemers na een week vrolijk weer in Nederland waren. Doordat deelnemers tijdens de opnameperiode veel minder actief zijn op social media, bleek dat de opnames altijd plaatsvinden van half mei tot half juni, terwijl de afleveringen pas in januari van het nieuwe jaar worden uitgezonden.