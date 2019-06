'Wie is toch die prachtige dame naast the Queen?'

Nieuwe Netflix film Jennifer Aniston vestigt record

2:39 Goed nieuws voor acteurs Jennifer Aniston en Adam Sandler. Hun Netflix film Murder Mystery heeft het grootste openingsweekend ooit beleefd in de geschiedenis van Netflix. Dat liet de streamingservice weten via sociale media. Aniston en Sandler wisten bijna 31 miljoen accounts te trekken in de eerste drie dagen dat de film te zien was.