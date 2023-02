Wie is toch die wereldster die massaal gestreamd wordt, maar niet op de radio komt?

Al drie jaar is Bad Bunny de meest gestreamde artiest ter wereld. Dit weekend opende hij de Grammy's en binnen no time stond Taylor Swift enthousiast te dansen in de zaal. Toch rinkelt er bij de meeste Nederlanders niet meteen een belletje zoals dat wel gebeurt bij collega's als Miley Cyrus, Harry Styles en eerdergenoemde Swift. Wie is deze ‘onbekende’ wereldster?

Wie de playlists van de afgelopen week van Qmusic, Radio 538 en 3FM doorploetert voor een hit van Bad Bunny, komt bedrogen uit. Nee, op Nederlandse radiostations wordt hij op FunX na amper tot niet gedraaid. Dat heeft mede te maken met de muziekstroming waarin de 28-jarige Puerto Ricaan zich bevindt: reggaeton. Misschien wel het meest ondergeschoven kindje op de Nederlandse radio, maar ondertussen razend populair. En Benito Antonio Martínez Ocasio, zoals Bad Bunny echt heet, is de grote ster van dat genre.



Hoe populair hij is, blijkt ook wel uit de streamingsgegevens van Spotify. Afgelopen jaar bracht hij het nummer Un verano sin ti uit en binnen 24 uur werd die song 183 miljoen keer gestreamd. In 2021 werd zijn muziek ruim 9 miljard keer afgespeeld op het platform en dat terwijl hij in dat jaar geeneens nieuwe muziek had uitgebracht. Het album El Último tour del mundo was van een jaar eerder, maar werd nog genoeg gestreamd om alle grote artiesten te verslaan.

Wie is Bad Bunny?

Bad Bunny werd ruim 28 jaar geleden geboren in het stadje Vega Baja in Puerto Rico. Enkele jaren eerder ontstond in de jaren 80 in Panama reggeaton. Dat is een mix van de bekende reggaemuziek uit Jamaica in combinatie met dancehall en hiphop. Op het Caraïbische eiland waar Bad Bunny opgroeide viel de nieuwe stroming in de smaak. Maar er was ook kritiek op het strenggelovige eiland. De expliciete liedjes zaten vaak vol met teksten over drugs, geweld, armoede, vriendschap en liefde. Precies zoals het leven van de jongeren in de getto's van Puerto Rico.



De gemeenschap besloot echter de cassettebandjes met de muziek te verbieden. Maar de kleine Bad Bunny weet toch stiekem aan de reggeaton-bandjes te komen. Zelf begint hij dan ook met het creëren van eigen muziek, in een kast in zijn eigen huis waarin hij zich opsloot. Geïnspireerd raakt hij door artiesten als Daddy Yankee, die in 2010 een wereldhit scoorde met Gasolina.



Als 20-jarige scoort Bad Bunny zijn eerste hit. Maar de bijbehorende clip past niet bij het imago dat de wereldster nu heeft. Daarop is een vrouw in rode lingerie te zien die zichzelf aanraakt. Het hoort bij de macho reggeatoncultuur van toen. Maar juist dat beeld is aan het kantelen op dat moment in Latijns-Amerika. Jongeren zetten vraagtekens bij vastgeroeste ideeën rond de machocultuur en Bad Bunny speelt hier handig op in.

Machocultuur en vrouwenhaat

Zijn teksten zijn ironisch en sexy, maar onderwerpen als machocultuur en vrouwenhaat krijgen een flinke lading kritiek. Oversekste mannen bepalen niet wie vrouwen zijn, dat doen ze zelf, is zijn boodschap. Die slaat aan tot ver buiten het Caraïbisch gebied. Toch zien we de naam Bad Bunny pas echt goed in de hitlijsten als de muziekindustrie verandert met dank aan diensten als Spotify.

Niet langer bepaalt MTV of de traditionele radiozenders wat populair is, maar de jeugd zelf door te streamen op de muziekplatforms of YouTube. Grenzen vervagen sowieso, maar ook andere muziekstromen komen bovendrijven. En laat reggeaton daar nou net één van de populairste in zijn.

Ondertussen laat Bad Bunny zich ook van zijn activistische kant zien. Niet alleen in zijn teksten gaat hij in tegen de masculiene cultuur. Ook op tv als hij uitgenodigd wordt door Jimmy Fallon, maakt hij een statement. In een zwarte rok vraagt hij aandacht voor de moord op een dakloze transvrouw in Puerto Rico. De media in zijn thuisland hebben het consequent over ‘een man’. ‘Ze hebben Alexa gedood’, valt er te lezen op zijn shirt. ‘Geen man in een rok.’

Dat alles zorgt ervoor dat Bad Bunny nu misschien wel de grootste artiest is ter wereld, terwijl hij op de Nederlandse radio amper gedraaid wordt. Naast de miljarden streams heeft hij sinds zijn doorbraak in 2016 zo'n beetje alle prijzen gewonnen die er zijn, waaronder meerdere Grammy Awards, Bilboard Music Awards en een MTV Video Music Award. En hij krijgt de tussen countrymuziek opgegroeide Taylor Swift ook aan het dansen op de Grammy's, dus de wereldverovering lijkt voltooid. Op Qmusic, Radio 538 en 3FM na dan.

