Wie is Wendy van Hout? Deze Eindhovense is de nieuwe vlam van Peter Gillis

Rechtszaken of niet: voor de liefde is altijd tijd. De nieuwe vriendin van ondernemer en realityster Peter Gillis is de Eindhovense Wendy van Hout. Ze is geboren en getogen in de lichtstad en komt uit een echte kermisfamilie. De twee leerden elkaar kennen op het terras van Oostappen Park Blauwe Meer in Lommel.

Dat gebeurde tijdens het openingsweekend van het park, laten de twee weten. ‘Wendy was op zoek naar een jaarplaats om gezellige uitstapjes met haar kinderen te maken. Toevallig raakte ze hier aan de praat, waarna ze samen een kopje koffie hebben gedronken. Er was meteen een positieve klik’.

In Eindhoven groeide Wendy op in ‘een gezin met twee hardwerkende ouders en een oudere en jongere broer’. Zelf heeft ze vijf kinderen uit drie relaties. ‘Met al haar kinderen en de vaders heeft ze een goede band. De oudste twee (17 en 19 jaar) wonen en studeren in Frankrijk en komen haar regelmatig opzoeken in Nederland. Haar drie jongste zoons (4, 9 en 11 jaar) ziet Wendy frequent.’

Begonnen op de kermis

Haar werkzame leven begon Wendy op kermissen. Ze reisde mee door het land met haar familie. Later begon ze een handel in tassen en accessoires en had ze twee kledingwinkels. Na een faillissement in 2017 begon ze in 2019 een carrière als tatoeëerder. Ook dat duurde helaas niet lang, naar eigen zeggen vanwege de coronalockdown.

Sinds 2021 verdient ze haar geld met een webshop en met sociale media. Dat is handig in verband met de televisie-opnames rondom Gillis: voor de camera staan is voor Van Hout niet nieuw. Ze speelde een aantal jaar geleden mee in de clip van het liedje Jij Bent Een Golddigger van zanger Gerard Palts.

Lees verder onder de video: de kinderen van Wendy en Peter hebben elkaar al ontmoet

De kinderen van Wendy en Peter Gillis, die zelf uit Asten komt, hebben elkaar inmiddels ontmoet. Het stel wil graag snel gaan samenwonen in de nieuwe villa van Gillis in Neerpelt. In het nieuwe seizoen van tv-programma Massa is Kassa is Wendy al te zien.

In de eerste negen seizoenen van het programma was Gillis’ toenmalige partner Nicol Kremers nog een van de hoofdrolspelers. De twee maakten in februari bekend dat zij niet langer samen zijn.

Ondertussen is Peter Gillis nog verwikkeld in meerdere rechtszaken. Diverse gemeenten gaan de strijd aan met de ondernemer in verband met de illegale huisvesting van arbeidsmigranten,. Ook loopt er nog een rechtszaak over de vermeende mishandeling van zijn ex Nicol Kremers. Deze maand werd bekend dat Gillis de gemeente Loon op Zand 170.000 euro moet betalen. Bekijk hier nog eens hoe het zit.