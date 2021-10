Wie o wie gaat met de Gouden Televizier-Ring naar huis?

Martijn Fischer en Roosmarijn Luyten kruipen in de huid van André en Rachel Hazes

11 oktober Roosmarijn Luyten kruipt in Hij gelooft in mij in de huid van Rachel Hazes. Martijn Fischer speelt opnieuw André Hazes. De musical, met 22 hits van Hazes, tourt vanaf januari door het land. Vandaag gaf Stage Entertainment de eerste castfoto vrij.