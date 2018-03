Wietze de Jager begint met 'hoop ideeën' aan nieuwe radioshow

Paris Hilton verliest verlovingsring van twee miljoen euro tijdens stapavondje

12:45 Paris Hiltons stapavondje eindige vrijdagavond (lokale tijd) in blinde paniek. De schatrijke hotelketenerfgename danste in Miami zo wild, dat haar peperdure verlovingsring van haar vinger vloog. Na een chaotische zoektocht bleek de enorme diamant in een champagnekoeler te liggen.