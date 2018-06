Wietze de Jager krijgt verkeersboete voor geboorteritje zoon Harm

Wietze grapt bij een afdruk van een verkeersboete dat de 39 euro wordt ingehouden op het toekomstige zakgeld van de kleine Harm. De dj reed om 13.27 uur op de A1 vijf kilometer te hard toen Lieke met persweeën naast hem zat. ,,Met gierende banden naar het ziekenhuis. 57 minuten later is Harm Adam geboren'', schrijft hij.

Twee dagen na de komst van het ventje liet Wietze trots weten dat woorden tekort schieten. ,,Harm Adam weet dat hij thuis is en dat wij goed voor hem gaan zorgen. Wat een wonder, zo bijzonder. Dat wij dit mogen ontvangen.''

Harm is het broertje van Juul Bettie. Zij is nu een jaar en vijf maanden oud. Wietze liet na haar geboorte weten nog meer respect te hebben voor vrouwen. ,,Als man sta je er een beetje lullig naast. Lieke is nog flink aan het bijkomen. We leven in een echte bubbel. Het is prachtig, echt heel mooi.''