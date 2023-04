Wietze de Jager stopt met ochtendshow 538: ‘Wil de beste papa zijn die ik in mij heb’

Volgens De Jager kost het maken van dagelijkse programma’s ‘en alles wat daarbij komt kijken’ 24/7 aandacht. ,,Mij is onlangs de directe vraag gesteld door de zenderleiding van 538, ‘Wietze, hoe zit je erin voor de lange termijn? Kun jij commitment geven en de komende vijf, zeven, tien jaar dit ochtendprogramma presenteren?’” Dat kon de radio-dj niet. ,,Toen heb ik heel eerlijk moeten zijn en heb ik gezegd ‘ik weet niet of ik na die drie jaar verder ga met de ochtendshow, dat kan ik gewoon nog niet overzien’. En daarop is de keuze gemaakt door 538 om dit programma vroegtijdig te stoppen”, vertelt hij woensdag in het radioprogramma.

De Jager geeft aan dat de twijfel bij hem voortkomt uit de combinatie van zijn thuissituatie en vijf dagen per week een radioshow maken van 6 tot 10 ‘s ochtends. ,,Een ochtendshow daar komt van alles bij kijken en dat vraagt aandacht, dat is niet alleen die vier uur op de radio. En ik heb ook een jong gezin thuis, met nu drie kinderen en de vierde is onderweg. En ik ben daar heel graag bij, ik hou enorm veel van mijn vrouw en kindjes en ik wil daar heel graag de beste papa zijn die ik in mij heb. En dat vraagt ook de nodige aandacht.”

De radio-dj heeft overigens begrip voor de keuze van 538 om het programma vroegtijdig te stoppen, al noemt hij het ‘een bittere pil’. ,,Dit klinkt heel hard zo van ‘538 heeft besloten om te stoppen met dit programma’, maar ik heb daar dus op een hele gekke manier begrip voor. Want ik snap als je een ochtendshow doet dat je dat voor de lange termijn moet doen.”

Hij verwijst naar zijn voorganger. ,,Zoals een Edwin Evers die volgens mij achttien jaar op de radio heeft gezeten. Dat is ook wel onderdeel van het succes, naast zijn talent natuurlijk. Je moet je ook wel committeren voor de lange termijn aan zo’n programma. En dat kan ik niet overzien dus daarop is die beslissing gevallen en het doek gevallen voor dit radioprogramma. En ja, dat is ruk, dat is zuur, dat is heel dubbel.”

Ouderschapsverlof

De Jager stelt in een verklaring dat er voor hem ‘een andere plek in de programmering volgt met een betere balans tussen radio maken en familie’. Hij kijkt met veel plezier terug op de afgelopen tijd en zegt dankbaar te zijn voor de fijne samenwerkingen. ,,Met onverminderde energie gaan we tot de zomer door”, belooft hij zijn luisteraars.

In oktober 2022 onthulde De Jager dat hij twijfels had over het presenteren van het ochtendprogramma. Hij repte toen over ouderschapsverlof. ,,Ik merk dat dit ochtendprogramma en alles wat erbij komt kijken én een jong gezin nogal een energievretende combinatie is”, vertelde hij in zijn show. Enkele dagen later krabbelde hij terug. ,,Hij wilde vooral de discussie aanzwengelen en dat is gelukt”, liet een woordvoerder van 538 weten.

Wietze en zijn vrouw Lieke Veld (37) hebben twee zoons, Kees Valentijn (3) en Harm-Adam (5), en dochter Juul Bettie (6). Een vierde spruit wordt in september verwacht.

Keuze respecteren

Van der Eerden noemt het ‘ongelooflijk jammer’ dat de ochtendshow aan een einde komt. ,,Maar ik respecteer de keuze en heb begrip voor de privésituatie van Wietze. Ik ga de komende tijd eerst eens even goed nadenken over wat de toekomst binnen of buiten 538 voor mij in petto heeft, maar de afgelopen periode heeft laten zien dat we iets goeds neer kunnen zetten en daarnaast mijn liefde voor radio alleen nog maar meer heeft aangewakkerd.”

538-dj’s Wietze en Klaas presenteerden De 538 Ochtend vanaf januari 2022. Daarvoor waren de heren enkele jaren met elkaar te horen in de vrijdagavondshow Weekend Wietze. Radio 538 wil beide dj’s graag behouden in de programmering en voert daar momenteel gesprekken over.

Klijn, Romijn en Van Baarlen laten weten zin te hebben om weer terug te keren ‘op het vertrouwde honk’, want alle drie hebben al een aantal jaar gewerkt voor Radio 538. ,,Hoewel we het vreselijk naar ons zin hebben bij Radio Veronica, stroomt er toch nog steeds groen paars bloed door de aderen. We kijken er daarom ontzettend naar uit om met het team te gaan knallen in de 538 ochtend.”

