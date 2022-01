Wietze heeft ongelukje in de keuken en dochtertje Waylon heeft eerste balletles

Weerman Piet Paulusma geridderd: ‘Een ambassa­deur voor Friesland en de Friese taal’

Weerman Piet Paulusma is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in de Statenzaal in het provinciehuis in Leeuwarden. Paulusma kreeg deze koninklijke onderscheiding van de commissaris van de Koning van Friesland Arno Brok en burgemeester van Harlingen Ina Sjerps.

21 januari