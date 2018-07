Wietze krijgt opvoedpolitie op zijn dak en Ellemieke mist magische tijd

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Wietze de Jager is na een wandeling met zoontje Harm-Adam overladen met berichten van kritische volgers die vinden dat hij de baby niet moet vervoeren in een kinderwagen met een doek erover. Dat zou gevaarlijk zijn met de warmte. Anderen menen dat het geen kwaad kan, zo lang het om een zuurstofdoorlatende hydrofiele doek gaat.

Wat een weertje he... Een foto die is geplaatst door null (@wietzedej) op 31 Jul 2018 om 8:45 PDT

Ellemieke Vermolen, topkok Sergio Herman en hun kinderen hebben een magische tijd achter de rug op het zonovergoten Ibiza. Ellemieke gaat het naar eigen zeggen ontzettend missen.

Thank you beautiful island for the magic time..... #gonnemissyou #❤️ Een foto die is geplaatst door null (@ellemieke_vermolen) op 31 Jul 2018 om 10:57 PDT

Acteur Guido Spek, die afgelopen seizoen afscheid nam van Goede Tijden Slechte Tijden, komt maar niet van de soapies af. In Frankrijk liep hij zijn tegenspeelster Dilan Yurdakul tegen het lijf.

Kijk nou wie ik tegen kom in Zuid-Frankrijk!!! @dilan.yurdakul #Roadtrip #Dag1 Een foto die is geplaatst door null (@guidospek) op 31 Jul 2018 om 10:47 PDT

Het Zoetermeerse topmodel Romee Strijd last een pauze in bij een Amsterdamse fruitkraam.

What’s your favorite fruit? mine is 🍓 Een foto die is geplaatst door null (@romeestrijd) op 31 Jul 2018 om 5:57 PDT

Noelle Somogyi, de vrouw van Ferri Somogyi, is ietwat geïrriteerd om het feit dat een kassière bijna naar haar identiteitsbewijs vroeg. ,,Weet jij wel dat ik echt volwassen ben en getrouwd met een man van 45'', benadrukt de 26-jarige zwangere brunette die een eigen bemiddelingsbedrijf runt voor gezinnen die een nanny zoeken.

Bij het afrekenen van een fles wijn in de supermarkt net zag ik aan het hoofd van de caissière dat ze haar mond wilde opendoen om naar mijn ID te vragen. Geeft niet hoor, denk ik dan. Weet jij veel dat ik echt volwassen ben en ben getrouwd met een man van 45.. Maar in dit geval helpt het wel om die buik in het zicht te brengen, gelijk klaar. Joe 👍 (Excuse me voor de kattenharen op m'n shirt) Een foto die is geplaatst door null (@noellesomogyi) op 31 Jul 2018 om 6:07 PDT

Thijs Römer heeft zich laten vereeuwigen als een over het water lopende Jezus.

Ik, Thijs Römer @wendyonlinenl @williamrutten Een foto die is geplaatst door null (@thijsromer) op 31 Jul 2018 om 1:51 PDT

Johnny de Mol werd vandaag tijdens een zakentripje vertroeteld door het KLM-cabinepersoneel. Richting zijn moeder Willeke Alberti schrijft hij: 'ben in goede handen mam'.

Ben in goede handen mam!! ✈️😊❤️👋🏼 #daargaanweweer #reizenvoorjewerk #mazzelpik #metliefdehoor #klm #leukestewardhemam #bestemminggeheim Een foto die is geplaatst door null (@johnnydemolofficial) op 31 Jul 2018 om 3:08 PDT

Leontine Borsato vond het, varend op een schip voor de kust van Griekenland, hoog tijd om weer eens een zonnige selfie te maken.

#boatlife #loveit❤️ #greece🇬🇷 Een foto die is geplaatst door null (@leontineborsato) op 31 Jul 2018 om 0:39 PDT

Gerard Joling heeft in zijn Aalsmeerse achtertuin geprobeerd zijn witte duiven de stuipen op het lijf te jagen door de vogels te benaderen in een drakenpak. Geer moest er vooral zelf keihard om lachen.

VRE-SE-LIJK🔥 Wie is bij jou de leukste thuis? 🙈 #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 31 Jul 2018 om 4:45 PDT

Transgendermodel Loiza Lamers vindt dat ze best intelligent op onderstaand kiekje staat.

Serving you that smart look 🤓 @reindersjm @chantallelaurent Een foto die is geplaatst door null (@loizalamers) op 31 Jul 2018 om 3:12 PDT

Klaviervirtuoos Wibi Soerjadi kon de verleiding niet weerstaan toen hij een motor zag staan op de rode loper van de Nederlandse première van de nieuwe Mission Impossible-film met Tom Cruise.

Dutch Première Mission Impossible was so great!! 😎👍🏽😎👍🏽 @universal_nl @pathe @jeromevonhogen @lentetv @jeronimomusic #missionimpossible #missionimpossiblenl Een foto die is geplaatst door null (@wibisoerjadi) op 31 Jul 2018 om 2:10 PDT

Voormalig pornoster een oud-webcamgirl Bobbi Eden is er op tijd bij. Ze haakte voor zoontje Brandon een warme ijsmuts en een bijpassende sjaal is al in de maak.

De Amsterdamse volkszanger Dries Roelvink vindt dat hij in het verleden ook al 'erg mooie overhemden' droeg.

Uit de oude doos. Vroeger droeg ik al erg mooie overhemden in m’n videoclips 😉 Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 31 Jul 2018 om 2:11 PDT

Musicalactrice Celinde Schoenmaker is de eilanden voor de kust van Bali aan het verkennen. Vandaag pakt ze de boot naar het grootste Balinese eiland: Nusa Penida.

Next stop: NUSA PENIDA 😎 Een foto die is geplaatst door null (@celindeschoenmaker) op 30 Jul 2018 om 17:06 PDT

Schrijfster Heleen van Royen was vandaag in een diepzinnige bui. Ze fotografeerde zichzelf via een raam en noemde het wazige eindresultaat 'een venster der verbeelding'.

Window of my imagination #selfmade #pic #portugal #algarve #summer Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 31 Jul 2018 om 2:07 PDT

Meestal gaan de verdwijn - en verschijnillusies van Oscar Kazan helemaal goed, maar gisteren ging er toch één (een beetje) fout tijdens een optreden in Saoedi- Arabië.

Het kan niet altijd goed gaan... 🤕🤕🤕 Een foto die is geplaatst door null (@oscar_kazan) op 30 Jul 2018 om 14:27 PDT

Volgens Herald Adolfs, de levenspartner van presentator Carlo Boszhard, heeft een van hun katten een serieuze schoenenfetish.

Onze kater Tommie heeft een schoenfetish! #confessionsofaredcat #pusslovesboots #wiedeschoenpast #ligterbovenop Een foto die is geplaatst door null (@makingherrie) op 30 Jul 2018 om 13:24 PDT

Kim-Lian van der Meij en haar kinderen maakten in gortdroog Zweden een regendans toen er wat welkom water uit de lucht kwam.

Na 3 weken hittegolf en ongekende droogte in Zweden, deden we vandaag een regendansje toen het eindelijk begon te plensen 💦💃🕺 #plantjesblijmethetwater en wij ook 🤗 Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 30 Jul 2018 om 13:21 PDT

Hoera! Marijn, de zoon van Trijntje Oosterhuis en haar ex-man Sander van den Eeden, is vandaag 12 jaar geworden. Hij is de jongere broer van de 13-jarige Jonas. Samen met haar nieuwe vriend Alvin Lewis (broer van zangeres Berget, red.) heeft de Trijntje ook nog 'haar in december 2015 geboren dochtertje dochtertje Maël.

@marijnvde3107 Gefeliciteerd lieverd Met je 12de verjaardag! Je bent de leukste liefste mooiste zoon van 12 die Wij ons kunnen voorstellen. Love ❤️ and More xxxx mamma Een foto die is geplaatst door null (@trijntjeoosterhuis) op 31 Jul 2018 om 3:36 PDT

De Nederlandse acteur Winston Post trakteert zijn volgers op een selfie met best fraaie belichting en zijn bezoek aan een spetterende schuimparty.

Somewhere on a ship!... #islandpeace #lifeisbeautiful #eivissa #leigh #qualitytime #yacht #ibizafromthesea #tanned #happyme #selfie #friends Een foto die is geplaatst door null (@winstonpost) op 30 Jul 2018 om 15:18 PDT

De twee oudste zoons van Frans Bauer kunnen volgens hun moeder Mariska al aardig een salto achterover in het zwembad maken.