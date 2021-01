Wilfred Genee: ‘Alle grappen over John de Mol zijn eruit geknipt’

Live

Ook Genee zelf was niet enthousiast, liet hij vandaag weten in zijn radioshow. Hij stelde dat het programma ‘te lang’ was en dat het ‘live’ had gemoeten’. De presentator verklapte dat er drie uur aan materiaal was opgenomen. ,,Alle grappen over John de Mol zijn eruit geknipt. Echt waar. En alle nog hardere en plattere dingen waren er ook uit geknipt.”



Daarnaast haalde nog een opmerkelijk moment de uitzending niet. Paragnost Liesbeth van Dijk deed enkele uitspraken, die de makers klaarblijkelijk te ver vonden gaan. Genee: ,,Ze zei onder meer dat Thierry Baudet zichzelf iets aan gaat doen. Dat vond ik zelf ook een heftige voorspelling, maar dat zei ze wel allemaal. We zaten daar verbaasd naar te kijken en ik vroeg me af wat ze hiermee zouden doen? Maar dat heeft het dus ook niet gehaald.”