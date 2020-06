Wilfred Genee belde na afloop met Johan Derksen: ‘Een emotioneel gesprek’

1,7 miljoen mensen zagen gisteren een speciale uitzending van Veronica Inside. Naast de bekende stamgasten zaten ook advocaat Natacha Harlequin en oud-voetbalprof Dries Boussatta aan tafel om te praten over racisme. Aanleiding was de ophef die rond het programma was ontstaan nadat Derksen rapper Akwasi vorige week in verband bracht met Zwarte Piet. Derksens uitspraken leidden onder meer tot een boycot van Oranje-internationals.



Vooral de rol van Wilfred Genee was opvallend. De presentator kreeg eerder kritiek omdat hij controversiële uitspraken zou uitlokken, maar gisteravond werd hem op sociale media juist verweten dat hij Derksen wel heel hard aanpakte. ,,Ik merkte dat alles mij ook wel aan het denken had gezet", zei hij vanmiddag in de radio-uitzending van Veronica Inside. ,,Er is meer aan de hand dan wij denken. Ik probeerde hard te interviewen, maar ik legde ook mijn eigen gevoel erin. Ik vroeg Johan of we niet ook eens over onze rol moesten nadenken.”



Vanwege zijn vraagstelling werd hij online diverse malen ‘Judas’ genoemd. ,,Ik begrijp dat mensen dat vinden, maar als je het serieus wilt doen, moet je er hard in gaan.” Voor de uitzending was er volgens de presentator al een flinke aanvaring geweest tussen Genee en Derksen. ,,Er ontstond een heftige discussie. Ik ben voor het eerst van mijn leven zenuwachtig geweest. Johan was niet blij met zijn plek aan de tafel en wilde een andere setting. Hij voelde zich niet thuis.”