Wilfred Genee en Giel Beelen wisselen van uitzendtijdstip bij Veronica

Originele castleden maken opwachting in Jurassic World 3

12:45 In het derde deel van Jurassic World keren oude bekenden terug. Originele castleden Jeff Goldblum, Laura Dern en Sam Neill hebben alle drie een rol in Jurassic World 3, maakte regisseur Colin Trevorrow bekend tijdens een door website Collider georganiseerde screening van zijn korte film Battle at Big Rock.