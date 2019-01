Wilfred Genee: Ik wil op de radio dat zelfde vrijgevochten gevoel als op tv

Loiza Lamers laat haar transplan­te­ren: 'Rek schaafde mijn hoofdhuid mee’

6 januari Topmodel Loiza Lamers (24) heeft dit weekend een haartransplantatie ondergaan in Istanboel. De voormalig winnares van Holland’s Next Top Model had al sinds haar vijfde een onregelmatige haargrens, die ze overhield aan een ongeluk. ,,Mijn hoofdhuid werd toen mee geschaafd.’’