Wilfred Genee: 'Verstandiger om even niks te zeggen over VI’

Wilfred Genee vindt het ,,verstandiger om even niks te zeggen” over het stoppen van het tv-programma Vandaag Inside . Dat zegt de 54-jarige presentator in zijn radioprogramma The Friday Move op BNR. ,,Het heeft op dit moment niet zo veel zin om in emoties te reageren”, aldus Genee.

De emoties van de presentator zaten hoog de afgelopen week, vertelt hij. ,,Dan denk ik dat het verstandiger is om even een pas op de plaats te maken. Als je vanuit emoties allerlei dingen gaat roepen wordt het allemaal veel lastiger.”

Genee vraagt zich een week na het stoppen van Vandaag Inside af wat hij ,,precies anders had kunnen doen”. ,,Ik denk dat ik in deze situatie wat rustiger en ingetogener ben geweest en niet heb geprobeerd om alles op te lossen.” Daarmee doelde Genee op een eerdere rel in het programma, rond Akwasi. ,,Toen vlogen Johan en René elkaar via de media in de haren.”

Quote Johan besloot om te stoppen en ik vond dat wij daar solidair in moesten zijn. Wilfred Genee

Over het besluit van Johan Derksen om te stoppen met het programma zegt Genee het volgende: ,,Johan besloot om te stoppen en ik vond dat wij daar solidair in moesten zijn.” Sinds het stoppen van het programma heeft Genee ,,een rustige week” gehad. ,,Ik ben een paar dagen met mijn kinderen naar het strand geweest in Scheveningen.”

Een week geleden werd bekend dat Derksen, Genee en René van der Gijp per direct stopten met hun werkzaamheden voor Vandaag Inside. Dit was enkele dagen na de ophef die ontstond over uitspraken van Derksen over het penetreren van een bewusteloze vrouw met een kaars. De analist nuanceerde dit in de volgende uitzending en stelde dat er geen penetratie had plaatsgevonden.

