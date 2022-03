Will Smith slaat Chris Rock op Oscarpodium en schokt live-publiek

UpdateZowel de zaal als het miljoenenpubliek dat live naar de 94ste Oscaruitreiking keek, was er even van overtuigd dat het een act betrof. Maar het bleek alles behalve ingestudeerd: een beledigde en woeste Will Smith stoof het podium op, gaf presentator Chris Rock een dreun en schreeuwde dat hij het niet in zijn ‘fucking’ hoofd moest halen om de naam van zijn vrouw nog één keer te gebruiken. Smith werd kort daarna bekroond als beste acteur voor zijn rol in King Richard .

Komiek Chris Rock had zich de woede van Smith op de hals gehaald toen hij een grap maakte over zijn vrouw, Jada Pinkett Smith. Hij zei dat ze de volgende keer de rol van G.I. Jane (een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt) wel op zich zou kunnen nemen (vanwege haar kale hoofd). Daarop stond Smith op van zijn stoel, liep quasi koelbloedig richting Rock en sloeg hem in zijn gezicht. Eenmaal terug op zijn plek begon een scheldkanonnade. Jada Pinkett Smith (50) lijdt aan alopecia, een aandoening waarbij iemand plots hevige haaruitval krijgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de zaal leken de aanwezigen zich niet goed raad met het incident. Er werd eerst volop gelachen, maar toen bij iedereen indaalde dat het geen grap maar menens was, werd het ijzig stil onder de wereldsterren in het Kodak Theatre in Hollywood. Op sociale media circuleerden al snel foto’s van diverse sterren in shock op het moment dat het gebeurde. Chris Rock moest zich na de tirade van Smith ook zichtbaar herpakken en zei: ,,Dat was uhh... de beste avond uit de geschiedenis van de televisie.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Excuses

Nadat Smith zelf weer naar voren werd geroepen om de prijs voor beste acteur in ontvangst te nemen, voor zijn rol in King Richard (over de jeugd van de tennissende zussen Serena en Venus Williams), maakte hij zijn excuses aan de Academy over de aanvaring. Daarbij rolden de tranen over zijn wangen. ,,Kunst imiteert het leven, ik lijk nu ook op een gekke vader, net zoals dat werd gezegd van Richard Williams”, aldus de acteur. ,,Liefde zorgt ervoor dat je gekke dingen doet. Ik ben diep overweldigd op dit moment in mijn leven. En door de zaken die God wil dat ik doe in de wereld op dit moment. Ik ben geroepen om mensen lief te hebben en te beschermen.’’ Chris Rock kreeg geen excuses.

Smith blikte terug op zijn lange carrière in het filmvak. ,,Als je doet wat wij doen, dan moet je het slikken dat mensen je soms misbruiken. Dan moet je het slikken dat mensen respectloos zijn. En dan moet je lachen en doen alsof alles oké is.’’ De Oscarshow duurde vervolgens nog een half uur, er vonden nog enkele memorabele momenten plaats zoals een Pulp Fiction-reünie en legende Liza Minnelli die Coda uitriep tot de beste film van het jaar, maar de bedrukte sfeer bleef voelbaar.

Volledig scherm Will Smith in tranen bij de Oscars. Hij won het beeldje voor zijn rol in King Richard. © AFP

Het moment schokte niet alleen het aanwezige Oscar-publiek, maar zeker ook de kijkers thuis. Op sociale media zijn de reacties verdeeld. Veel mensen nemen het op voor Smith en noemen Chris Rocks grap ‘ongepast', maar een minstens even grote groep veroordeeld de kersverse Oscarwinnaar voor het gebruik van geweld.

Dune meeste prijzen

Tot dan toe was de uitreiking redelijk soepel verlopen, met het sciencefiction-epos Dune als grote winnaar. De film van regisseur Denis Villeneuve won de beeldjes voor beste muziek (de beroemde componist Hans Zimmer was niet aanwezig, omdat hij een concert in Amsterdam verzorgde), beste geluid, montage, production design, visuele effecten en camerawerk. De film was genomineerd in tien categorieën. Alleen het Netflix-drama The Power of the Dog van regisseur Jane Campion kreeg meer nominaties: twaalf in totaal. De western met Benedict Cumberbatch won uiteindelijk maar één beeldje, die voor de beste regisseur (Jane Campion).

De prijs voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Ariana DeBose. In de remake van de West Side Story speelt ze Anita, een jonge Puerto Ricaanse vrouw die gelooft in de Amerikaanse droom. DeBose was veruit favoriet in deze categorie. Voor dezelfde rol werd ze eerder al bekroond met een Screen Actors Guild Award en een BAFTA. De 31-jarige actrice is de eerste openlijk lesbische vrouw van kleur die een Oscar heeft gewonnen. Ook bijzonder is dat Rita Moreno, de actrice die in de oorspronkelijke versie van West Side Story de rol van Anita speelde, daar in 1962 óók een Oscar voor won.

Volledig scherm Ariana DeBose © Jordan Strauss/Invision/AP

Eerste Oscar voor dove acteur

Coda-acteur Troy Kotsur won de Academy Award voor beste mannelijke bijrol. De 53-jarige acteur was daarmee de eerste dove man die een Oscar won. Bij de vrouwen ging zijn collega Marlee Matlin hem in 1987 voor. Coda, dat staat voor Child Of Deaf Adult (een kind van dove ouders) gaat over tiener Ruby, de enige horende binnen een vissersgezin, die droomt van een zangcarrière. Kotsur speelt in de film haar vader Frank. De feelgood-productie (te zien op Apple TV+) won ook voor het beste scenario en de beste film.

Op het podium droeg Kotsur zijn Oscar op aan ‘de dovengemeenschap, de Coda-gemeenschap en de gemeenschap van mensen met een handicap’. Ook bedankte hij zijn regisseur Sian Heder. ,,Je bracht de dovenwereld en de horende wereld samen’’, zei hij over de filmmaker. ,,Jij was daarin een brug. En die zal vanaf nu altijd de Sian Hederbrug heten hier in Hollywood.’’

Jessica Chastain won de Oscar voor de beste actrice. In The Eyes of Tammy Faye, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, speelt ze een tv-evangeliste die haar media-imperium ziet instorten. Het drie uur durende Drive My Car uit Japan werd bekroond met de prijs voor de beste internationale film.

Volledig scherm Troy Kotsur © ANP / EPA