Will Smith tien jaar lang niet meer welkom bij Oscars na klap aan Chris Rock

videoActeur Will Smith is de komende tien jaar niet meer welkom bij de uitreiking van de Oscars of enig ander evenement van de organisatie achter de filmprijzen. De klap van Smith aan comedian Chris Rock was ‘onacceptabel en schadelijk gedrag’, aldus het bestuur van de Academy vanavond. Will Smith ‘accepteert en respecteert’ het besluit.

De periode van tien jaar gaat vandaag in. Smith mag de Oscar-uitreiking niet lijfelijk bijwonen, maar ook niet digitaal via bijvoorbeeld een videoverbinding.

De Academy kon hem niet meer schorsen als lid van de beroepsorganisatie, want de acteur leverde onlangs zelf al zijn lidmaatschap in. Dat betekent dat hij niet meer kan meestemmen voor de Oscars, maar hij kan met zijn eigen films in de toekomst nog wel genomineerd worden.

De Academy richt zich in haar verklaring specifiek tot Chris Rock. ‘We willen onze grote dank aan hem uitspreken voor het recht houden van zijn rug onder buitengewone omstandigheden.’ De organisatie biedt daarnaast excuses aan voor het gewoon doorgaan met de tv-uitzending zonder even stil te staan bij de klap. ‘Het was een kans voor ons om een voorbeeld te stellen voor onze gasten en kijkers en daarin schoten we tekort, onvoorbereid als we waren op iets wat nog nooit eerder is gebeurd.’

Het bestuur hoopt met deze stap dat het vertrouwen in de Academy wordt hersteld. ‘We hopen dat nu een periode van genezing kan beginnen voor alle betrokkenen.’

Volledig scherm Will Smith en Chris Rock. © AFP

Alopecia

De 94ste uitreiking van de grootste filmprijzen ter wereld werd overschaduwd door het incident met Smith. De acteur liep het podium op en sloeg comedian Chris Rock vol in het gezicht nadat die een grap had gemaakt over zijn vrouw Jada.

Rock vergeleek haar met het bekende personage G.I. Jane, dat net als zij een kaal hoofd heeft. Jada lijdt aan de haarziekte alopecia. Ondanks zijn agressie bleef Will in de zaal en stond hij later op het podium om de prijs voor beste acteur in ontvangst te nemen voor zijn rol in de film King Richard.

Na het gala bood Smith via Instagram zijn excuses aan bij Rock, alle aanwezigen en kijkers. ‘Mijn gedrag was onacceptabel en er is geen excuus voor’, schreef hij. ‘Ik schaam me en mijn daden passen niet bij de man die ik wil zijn.’

