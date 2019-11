Willeke Alberti geeft extra concert in Concertgebouw

Tijdens de concerten haalt de grande dame van de Nederlandse muziek samen met het publiek herinneringen op uit haar ruim zestigjarige carrière. Ze zingt Amsterdamse klassiekers en verrassende duetten en wisselt die af met nummers uit haar eigen repertoire, zoals Telkens weer, Carolientje, Spiegelbeeld, Samen zijn en Ome Jan.



Op beide avonden deelt Willeke het podium met een aantal gastartiesten. ,,Ongelooflijk wat er nu allemaal gebeurt. Ik was enorm blij en vereerd om één concert in het Concertgebouw te mogen geven, maar om daar nu nog een extra show aan toe te voegen is echt geweldig", reageert de zangeres. ,,Ook dat ik een paar bijzondere gasten mag verwelkomen en waar ik nu al heel blij van word. Ik kan het bijna niet geloven en kijk ernaar uit om volgend jaar februari te mogen optreden in het prachtige Concertgebouw, in mijn geboortestad Amsterdam''.



Kaarten voor het extra concert zijn per direct verkrijgbaar via de website van het Concertgebouw.