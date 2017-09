Willeke Alberti huppelt om verlovingsnieuws Johnny

Willeke stond stipt om 20.15 uur voor de deur om het goede nieuws aan te horen. ,,Je hoopt dat hij de leukste en liefste vrouw heeft gevraagd om met hem te trouwen'', vertelt ze Shownieuws. Ze wil niet verklappen op welke manier Anouk precies is gevraagd. ,,Op een ongelooflijk lieve manier. Ik loop hier te huppelen dat je zo'n lieve schoondochter krijgt. Ik ben vreselijk blij en ze stralen. Als moeder is dit het mooiste cadeau dat je kunt krijgen.''



In Anouk van Schie, oud-zangeres van meidengroep KUS (2004-2011), heeft Johnny de ware gevonden. ,,De liefde van zijn leven”, liet zijn ex Bridget Maasland al los. Willeke kan dat alleen maar beamen. ,,Vanaf de eerste seconde dat ik haar ontmoet had, dacht ik: jíj bent het. En dat denk ik nog steeds, ze is een fantastische vrouw'', zei ze eerder over Anouk.