Willeke Alberti is van rap gaan houden

Boven mijn bed in mijn tienerkamer hingen: ,,Posters van Romy Schneider en Doris Day. Doris Day bewonder ik al vanaf het moment dat ik kan lopen. Ik heb al haar films gezien. Ze is nog steeds bezig met het steunen van goede doelen. Van Romy Schneider was ik fan door de films Sissi, waarbij ik nog altijd moet janken.’’



Ik raak altijd ontroerd door: ,,Vooral kinderen en honden. Baby’s, daar kan ik uren naar kijken. En kleinkinderen heb ik in alle maten, van 0 tot 28 jaar. Dat vind ik het mooie, dat ik al mijn hele leven in de luiers zit en daar ook wel mee zal eindigen, denk ik.’’



Geheimtip: ,,Zanger Mart Hoogkamer. Hij ontroert me elke keer als hij zingt en ik naast hem sta. Hij zingt straks tijdens het concert in het AFAS Circustheater ook solo liedjes van mijn vader. Die jongen is zo’n groot talent. Hij is nog heel jong, 20 jaar, maar hij kan toch zijn repertoire al aan.’’