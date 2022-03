Willem-Alexander en Amalia bezorgen Wüst en Kramer royaal afscheid

Wüst vond het ‘heel bijzonder’ dat de koning er was. ,,Ik had de koning uitgenodigd tijdens de huldiging op Paleis Noordeinde. Super dat hij dat dan ook doet.” Naast koning Willem-Alexander en prinses Amalia waren vrienden en familie van de twee schaatsers aanwezig.

Ware legenden

De twee schaatsiconen werden verder toegezongen en toegesproken tijdens de ceremonie. ,,Als je alleen met een voornaam door het leven kunt, ben je heel groot”, zei premier Mark Rutte in een videotoespraak. IOC-voorzitter Thomas Bach noemde beiden ‘ware legenden’ en zei ze een herinneringsmedaille van de Spelen van Beijing te geven. Directeur-bestuurder Herman de Haan van schaatsbond KNSB kende hen de oeuvreprijs toe en benoemde Kramer en Wüst tot ereleden.

Kramer werd eerder op de dag al door minister Conny Helder (Sport) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wüst was na de Olympische Spelen vorige maand al benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.