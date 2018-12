Willem-Alexander en Máxima in jaaroverzicht Buckingham Palace

Boer Tom kan niet wachten op baby: ‘Ik zie mijn kind al op ’n trekkertje rondrijden’

15:05 Tulpenboer Tom Groot kan niet wachten tot zijn baby er is. Marieke, de vriendin van de Boer zoekt Vrouw-hunk is in juni uitgerekend. ,,Hier in het weiland en op het erf zie ik het kindje al op een traptrekkertje rondrijden.”