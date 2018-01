Willem-Alexander 'keurt' sollicitatiekleding

Als het over de Oranjes en mode gaat, betreft het vaak de kledingkeuze van koningin Máxima of een hoed van prinses Beatrix. Vanochtend boog koning Willem-Alexander, die zelf nog nooit hoefde te solliciteren, zich over nette kleding voor een flitsbezoek bij Dress for Success in Amsterdam.