Willen artiesten voortleven als een hologram? ‘Nee joh, dood is dood’

Pierre Kartner (84)

,,Ik treed zelf nog steeds met veel plezier op. heb volgende week een belangrijk optreden in België voor een grote groep mensen en sta volgende maand in Duitsland in een televisieshow. Kloppen ze na afloop om half één op de deur van mijn kleedkamer voor een selfie. Natuurlijk, de jaartjes tellen, het is wel eens pittig, maar zeg dan maar eens nee. Een hologram? Laat ik het nu niet aanmoedigen, hé. Zou er iemand zijn die daaraan denkt? Ik zou het eigenlijk wel een eer vinden. Heel bijzonder. De beelden mogen ze zo gebruiken. Dat ik op een barkruk zit of zo. En dan Daar in het Kleine Café aan de haven zingen. Of met de smurfen erbij, maar die gaan niet dood toch? Kan de combinatie wel, ha ha. Ik ben zo trots dat die nummers de hele wereld over zijn gegaan.’’