'William en Catherine schenden coronaregels: met negen man op stap’

Het koninklijk paar maakte een wandeling met kinderen George, Charlotte en Louis. Op foto’s in de media is te zien hoe Williams oom Edward, zijn vrouw Sophie en hun kinderen Louise en James ook aansloten. Samen bezochten ze Luminate, een natuurgebied met kerstthema.

Volgens de regels in Engeland is zes mensen, inclusief kinderen, de maximale groepsgrootte buiten. De families kwamen apart aan, maar zochten elkaar al gauw op waardoor ze met negen waren. Een voorbijganger zette de groep op de foto, die al gauw in verschillende media terechtkwam.